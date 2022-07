Twee gewonden bij botsing tussen scooter en auto in Barneveld

15-jarig meisje wordt aangereden door auto in Soest, politie op zoek naar daders

Op de Jachthuislaan in Soest heeft op zondag 17 juli om 17.00 uur een ongeval plaatsgevonden. Een meisje van 15 jaar is van haar elektrische fiets afgereden door een auto. In de eerste instantie leek het met het meisje goed te gaan, maar nu is de politie alsnog op zoek naar de veroorzakers.

20 juli