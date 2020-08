Twee gewonden bij scooterongeluk in buitengebied Kootwijkerbroek

Het ongeval gebeurde rond 21.00 uur. De hulpdiensten waaronder twee ambulances en een traumahelikopter werden gealarmeerd voor het ongeval. De traumahelikopter kon halverwege weer retour. Een scooter met daarop twee opzittenden was door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en in een sloot beland. Een van hen is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg was vanwege het ongeval afgesloten.