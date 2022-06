Twee gloednieuwe supermarkten openen hun deuren in Amersfoort (en ze zitten in dezelfde straat)

Omur (32) kreeg levensge­vaar­lijk gif over zich heen ‘Ik denk de hele dag: wat als ik dood was gegaan?’

Omur Arslan (32) uit Amersfoort dacht dinsdagavond dat hij dood zou gaan. Arslan, eigenaar van supermarkt Omur Markt op het Neptunusplein, kreeg pal voor zijn winkel onverwachts poeder van zwaar ongediertegif over zich heen. ,,Toen ik ’s avonds laat thuiskwam uit het ziekenhuis, zat de woonkamer vol familie op me te wachten. Iedereen was ongelooflijk geschrokken.’’

25 mei