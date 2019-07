Twee jongens op scooter beroven minderjarige fietser in Corlaer, politie zoekt getuigen

Meer bomen in Amersfoort ‘besmet’ met eikenpro­ces­sie­rups dan gedacht

12:13 De eikenprocessierups is in meer bomen in Amersfoort aangetroffen dan eerder werd aangenomen. Inmiddels is de rups niet in 4500 bomen gevonden, maar in ruim 5300 eiken. Er moeten nog 1000 van de 20.000 eiken in de stad gecontroleerd worden. Het aantal ‘besmette’ bomen kan dus nog oplopen, aldus de gemeente.