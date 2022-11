Twee mannen aangehouden na vondst aan elkaar geknoopt zwaar vuurwerk in Soest

Na dreigemen­ten toch geen zwarte pieten bij Sint-in­tocht Woudenberg: ‘Doen we met veel tegenzin’

De Sinterklaasintocht zaterdag in Woudenberg gaat niet vergezeld van zwarte pieten, zoals de bedoeling was. Wegens aangekondigde demonstraties heeft de organisatie vrijdag besloten alleen roetveegpieten mee te laten lopen in de stoet.

11 november