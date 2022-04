Twee vrouwen op scooter aangereden door automobilist bij rotonde in Bunschoten-Spakenburg

Regio positief over toerisme, verdeeld over verdere groei

Inwoners van Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Ede en Wageningen zijn over het algemeen positief over toerisme en recreatie in hun omgeving, de Veluwe. Wel zijn er bij een groot deel van de inwoners zorgen over de schade die de natuur oploopt als gevolg van recreatie. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Gelderland.

13 april