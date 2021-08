Twee wolven uitgebroken in DierenPark Amersfoort: ‘Opeens liep hij bij ons op het pad’

In DierenPark Amersfoort zijn maandagmiddag twee wolven ontsnapt. Bezoekers zijn in veiligheid gebracht in binnenlocaties in het park. ,,Hij liep echt op vijf meter afstand van mij en ik was doodsbang.”

Dierentuinbezoeker Jacquelina kan nog nauwelijks geloven wat zojuist is gebeurd. Zij stond samen met haar vriend bij het verblijf van de wolven, toen er eentje ontsnapte. ,,Opeens liep hij bij ons op het pad. Mijn vriend pakte direct mijn zoontje en samen zijn we weggerend.”

Angstig

Terwijl het Amersfoortse gezin veiligheid zocht, zagen ze op vijf meter afstand één van de twee wolven lopen. ,,Hij leek naar ons te gaan en daarom hebben wij voor onszelf en andere bezoekers een hek gezet. We moesten voorkomen dat ‘ie naar ons kwam. Gelukkig gebeurde dit niet, maar dat moment was echt angstig. We wisten niet wat we moesten doen. Toen wij dat hek voor ons hadden staan, hebben we 112 gebeld. Daarna werden we ook opgevangen door het personeel en in veiligheid gebracht bij het dierenpark.”

Volgens woordvoerder Hylke Steggerda zijn de wolven inmiddels verdoofd en zijn ze weer in hun verblijf. Hoe de dieren hebben kunnen ontsnappen, is nog niet duidelijk. ,,Wij horen hier dat de wolf een gat heeft gemaakt onder het hek", aldus Jacquelina, die momenteel zit opgevangen in het restaurant. ,,Maar of dat klopt, weet ik niet. Wij horen vanuit het dierenpark vrij weinig."

Hoofddierenverzorger Willem Verdonck laat weten dat de situatie nooit écht levensbedreigend was: ,,Het klopt dat het om twee wolven gaat. We hebben hen vrij snel gelokaliseerd en verdoofd. De dieren waren van slag, want zij willen graag bij hun roedel zijn. Eigenlijk durf ik wel te zeggen dat de ontsnapte dieren banger voor de bezoekers waren, dan andersom.”

Verward

Ook volgens Maurice La Haye van Wolvenmeldpunt Nederland, dat de waarnemingen van wolven in het wild monitort, hoeven de ontsnapte wolven in Dierenpark Amersfoort niet direct voor acuut gevaar te zorgen. ,,Het is niet zo dat ze meteen mensen aan aanvallen, zodra ze uit hun hok zijn. De dieren zijn vooral verward en zoekende, omdat ze graag terug willen naar hun veilige hok en hun roedel.’’

Quote Ze zullen inmiddels gestrest zijn van de situatie. En het blijven natuurlijk roofdieren met erg scherpe tanden Maurice La Haye, Wolvenmeldpunt Nederland

Pas als de wolven zich in het nauw voelen, kunnen ze gevaarlijk worden. ,,Ze zullen inmiddels gestrest zijn van de situatie. En het blijven natuurlijk roofdieren met erg scherpe tanden. Gelukkig hebben dierentuinen goede protocollen hoe te handelen bij een ontsnapping. Dan gaan alle alarmbellen af. En uiteraard voor de veiligheid moeten mensen een plek binnen zoeken.’’

Via Burgernet werd even voor half één vanmiddag een melding verspreid dat bezoekers zich in veiligheid moesten brengen in het park, vanwege een loslopende wolf. Hanneke Sanders, woordvoerder van de politie: ,,Wij kregen telefoontjes vanuit het dierenpark en zijn daarheen gegaan voor ondersteuning. Je kan hierbij denken aan helpen te evacueren. Het personeel van het dierenpark is hierin leidend en wij helpen hen. We hebben daarnaast besloten een burgernetmelding te plaatsen omdat we iedereen moesten bereiken in het park. Dat deed het personeel wel, maar je wil toch alle middelen inzetten die je hebt. Daarom dus die Burgernetmelding.”

Eerdere ontsnappingen

Het is niet de eerste keer dat er dieren ontsnappen uit hun verblijf in Dierenpark Amersfoort. Op 3 november wisten meerdere chimpansees door een ‘menselijke fout’ uit hun verblijf te gaan. Apen Mike en Karibuna werden uiteindelijk doodgeschoten, omdat bezoekers én verzorgers gevaar liepen.

