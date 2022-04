Tweede informateur praat verder over nieuw college in Soest

Momenteel zijn alleen de drie grootste partijen met elkaar in overleg over een nieuw college van burgemeester en wethouders: Soest 2002, VVD en Gemeentebelangen Groen Soest (GGS). Zij zijn op advies van de eerste informateur Yvonne van Maastrigt met elkaar om de tafel gaan zitten, omdat ze met elk vijf zetels de grootste partijen zijn.

De ‘grote drie’ hebben ook gesproken over een tweede advies van Van Maastrigt: meer dan in het verleden aandacht geven aan alle partijen in de gemeenteraad. De wens is dat Berntssen een verkenningsronde gaat houden met de andere zeven partijen GroenLinks, Partij Ons Soesterberg, D66, PvdA, CU/SGP, CDA en BurgerBelangen.

Hij gaat nu met elk van hen een-op-een praten over de vraag wat zij terug willen zien in een coalitieakkoord. Berntssen doet daarna een voorstel over de samenstelling van partijen die gaan meepraten over een nieuw college. Pas dan komt een formateur om de hoek kijken. Doel is om eind mei een nieuw gemeentebestuur te hebben. Berntssen is momenteel als zzp’er actief als managementtrainer.