Tweede poging tot brandstichting in drie dagen in Bunschotense woonwijk

Politie is messentrek­ker op het spoor en bestormt woning met stormram, schilden en een politie­hond

De politie in Amersfoort is op zoek naar de persoon die zondagochtend meermaals met een mes op een persoon instak. Het slachtoffer, een 45-jarige Amersfoorter, werd meerdere keren geraakt, maar is buiten levensgevaar. Nog diezelfde ochtend volgde een politieactie in Schothorst.