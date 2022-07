Tweedehands kleding, meubilair of een eerlijke hap; deze nieuwe hotspot in Amersfoort heeft het allemaal

Bij binnenkomst in de grote, open ruimte ontvangt de enthousiaste floormanager Sophie van Maarschalkerweerd (27) bezoekers met een grote glimlach. Min of meer per toeval kwam ze op deze plek terecht. ,,Ik wilde graag iets doen met mijn commerciële vaardigheden, maar ook iets goeds voor de maatschappij. Die combinatie is best moeilijk te vinden, maar bij de Retourboulevard heb ik dat gevonden”, vertelt Sophie. ,,We zijn natuurlijk nog maar net open dus er is nog genoeg te doen, maar we krijgen veel positieve reacties. Veel creatieve ondernemers zoals Stoelendans, Ruig & Geroest en Re5 doen al met ons mee.”