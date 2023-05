Twintig dakplaten met asbest gedumpt in buitengebied Eemnes

verbod Verdwijnt vuurwerk uit Amersfoort deze jaarwisse­ling? Zélfs voorstan­ders geloven er niks van

Wordt er deze jaarwisseling écht geen vuurwerk meer afgeknald in Amersfoort? Dat gelooft helemaal niemand in de lokale politiek. Toch is een meerderheid van de partijen vóór een lokaal vuurwerkverbod. ,,Dít is niet meer van deze tijd.”