Twintig kinderen onwel door hitte bij kampeerboerderij in Leusden

Wat een hitte: hier is het al 40 graden of warmer in Amersfoort

14:52 Het hitterecord is zojuist officieel gesneuveld in Gilze-Rijen. Ook in Amersfoort is het bloedheet. Op de Jerolimodreef in Zielhorst was het volgens de gegevens van ‘Meet je stad’ het heetst. Even voor 14.30 uur was het daar 41,4 graden.