Uit dit bouwjaar komen de meeste voertuigen in jouw gemeente

Meisje (10) op fiets geschept door auto in Amersfoort

Een 10-jarig meisje is woensdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Amersfoort. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. Het jonge slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht.