Uitgedroogde en vermagerde kitten Mentie krijgt kans op tweede leven dankzij donaties: ‘Pootje moest eraf’

Hotel de Witte Bergen in Eemnes gaat 25 asielzoe­kers opvangen

In Hotel de Witte Bergen in Eemnes wordt een crisisopvang geregeld voor asielzoekers om de drukte bij Ter Apel te verminderen. Tijdelijk kunnen daar zo’n 25 asielzoekers terecht. In de Jaarbeurs in Utrecht en sporthal Zielhorst in Amersfoort worden ook al asielzoekers opgevangen.

4 juli