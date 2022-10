Uitje van Nijkerkse motorclub eindigt met een enorme domper: twee motoren gestolen

Op vakantie struinen over kerkhoven? Leon (57) doet het maar al te graag: ‘De dood raakt me niet’

Hij heeft bijna alle Nederlandse begraafplaatsen in kaart gebracht: zo’n 4500 in totaal. Ook in zijn vakantie mag hij graag over kerkhoven struinen. Maar ‘funerair specialist’ Leon Bok is allerminst het type doodgraver. Sterker: ,,De dood raakt me niet.’’

