Unieke zaakjes: 7 x deze winkels vind je nergens anders dan in Amersfoort

Natuurlijk zijn we hartstikke blij dat onze stad een Hema, een H&M en een Kruidvat rijk is. Maar al die ketens zijn nou niet bepaald wat een stad uniek maakt, toch? Het straatbeeld van Amersfoort krijgt een totaal eigen gezicht door de originele boetiekjes en winkeltjes die je in onze stad kunt vinden. Winkels die je nergens anders dan in onze stad vindt.

The Little Shop of Colours

Deze winkel in de Krommestraat doet haar naam eer aan: alles binnen heeft kleur. Rokken, jurken, vestjes, schoenen maar ook accessoires, cadeautjes en leuke hebbedingetjes… Kleur, kleur, kleur. Je kunt hier lang lekker rondneuzen, of gewoon meteen je droomjurk mee naar huis nemen. De vrolijke gastvrijheid van Roos en Ellen maakt het af!

Boekhandel Veenendaal

Natuurlijk hebben meer steden een boekhandel, maar binnen bij Boekhandel Veenendaal voelt het toch altijd net wat specialer dan in de Ako. Veenendaal bestaat al sinds 1902, en je vindt er boeken in alle soorten, genres en talen. Ook zijn er geselecteerde boeken met handgeschreven aanbevelingen van het lezend personeel, wat een winkelbezoekje een extra leuke touch geeft.

Spellenpoort

Net als bij Boekhandel Veenendaal geldt hier: we weten dat meer steden een spellenwinkel hebben. Maar zodra je binnenloopt bij Spellenpoort voel je dat dit anders is dan een andere spellenwinkel. Eigenaren Diana en Michael voorzien je van advies over de meest uiteenlopende spellen, van gezellige familiespellen tot verslavende bordspellen, en laten je meteen thuis voelen. En op donderdagavond kun je aanschuiven bij de spelletjesavond die ze organiseren!

Volledig scherm Spellenpoort © Charella Hulsbosch

Blur

Bij Blur aan het Mooierplein draait het om producten die producten die goed doen. Van eerlijk geproduceerde kleding, gerecyclede onderzetters, vegan accessoires of kaas van de boer uit de buurt. Producten van ambitieuze ondernemers die het verschil willen maken.

Volledig scherm Foto: Roeliene Bos

Roots

Roots won afgelopen jaar een prijs voor de meest innovatieve start-up, want “Eigenaren Anne en Alex maken een feestje van hun winkel”, zo was te lezen in het juryrapport. En zo is het maar net. Tel daar een kelder waar je Super Mario kunt spelen en een same day delivery-service voor kleding bij op, en je hebt een winkel die de titel voor meest innovatieve winkel dubbel en dwars verdiend heeft!

Gula Delicatessen

Wie houdt er nou niet van chocola? Nou, bij Gula Delicatessen houden ze er héél véél van. En dan hebben we het over chocola in alle soorten en smaken, want zelfs chocola met broccoli, hete peper en biet is Gula niet vreemd. Een bezoek aan deze vrolijke en lekkere winkel is altijd een feestje!

Volledig scherm Foto: indebuurt Amersfoort

Tara Boeddha

Edelstenen, spirituele boeken, wierook, klankschalen en alles wat je nodig hebben om helemaal zen te worden, dat is wat je vindt bij Tara Boeddha. Aan de Krommestraat! Oké, er is nog één ander filiaal in Harderwijk, maar daar kijken we even niet naar.

Volledig scherm Foto: Tara Boeddha

