Utrecht in 2022 provincie met op één na meeste start-ups, met name veel bedrijven in deze twee sectoren

Mentale gesteld­heid jongeren regio Utrecht zorgwek­kend: meerder­heid heeft psychische klachten

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) in de regio Utrecht ervaart psychische klachten, en bijna een kwart is ernstig eenzaam. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Bovendien kampen in deze groep veel jongeren, zo’n 32 procent, met suïcidale gedachten.