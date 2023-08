Utrecht worstelt met huisvesting voor statushouders, maar waagt zich niet opnieuw aan voorrangsregeling

Ga er maar aanstaan, veilig het Neptunus­plein oversteken: met dit plan moet alles beter worden

Het zou een goede uitdaging zijn tijdens het rijexamen B: zie op een zaterdag met de auto maar eens heelhuids het Neptunusplein over te komen. Óveral rijden bestelbusjes, crossen scooters en lopen voetgangers. Het winkelcentrum is al jaren de hotspot van verkeerschaos in Amersfoort. Als het aan de gemeente ligt, komt daar nu verandering in. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan...