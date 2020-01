Uur van de waarheid: vandaag uitspraak over ruiming van veestapel in Kootwijkerbroek tijdens mkz-crisis

Stickers op lantaarnpa­len in Woudenberg: ‘Islamists not welcome’

9:29 Stickers van de extreemrechtse beweging Identitair Verzet zijn de afgelopen dagen her en der in Woudenberg opgedoken. De gemeente heeft op Facebook laten weten niet gediend te zijn van de islamofobe boodschap (‘Islamists not welcome’) die op de stickers staat.