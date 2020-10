Vader geschopt en met stok geslagen nadat zijn twee minderjarige dochters waren lastiggevallen

De dagen van de auto zijn geteld in de Amersfoort­se binnenstad: werk voor autoluw centrum begonnen

19 oktober Amersfoort is begonnen met de voorbereidingen voor het bannen van auto’s uit de binnenstad. Als eerste is de Zuidsingel bijna een maand dicht om de rijrichting te draaien. Op 4 januari wordt het autoluwe regime van kracht, en is de toegang voor het meeste verkeer verboden.