Vader Peter (63) en dochter Elsemarijn (33) delen ‘knetterveel’ met elkaar: ‘Urenlang telefoneren’

familieportretHij is muzikant, zij is kunstenaar en ook de rest van het Amersfoortse gezin is creatief. Niet zo gek dus dat muziek, cultuur, zingen, kunst en optreden allemaal een grote rol speelden in de opvoeding in huize Bruys. ,,Mijn creativiteit is altijd heel erg gestimuleerd”, zegt Elsemarijn. ,,We gingen naar het theater, naar kleinkunst, naar optredens...”