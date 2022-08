Valerie (20) gaat ‘back to basic’ en stage lopen bij een opvang voor wilde dieren in Ecuador

Wat heb jij met dieren?

,,Dieren zijn best belangrijk voor mij. Thuis hebben we altijd katten gehad en nu een hond, maar ik ben ook fan van ezels, paarden en schapen. Als klein meisje vond ik het heerlijk om tussen die dieren te zijn. Ik was altijd buiten. Maar wat me vooral fascineert is het onderzoeken van het gedrag van dieren en de onderlinge wisselwerking tussen organismen in de natuur.”