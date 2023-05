Van 80 naar 60 kilometer per uur op N-wegen in de Vallei? Meerderheid raad Ede wil snelheidsverlaging

In z'n achteruit door centrum van Bunschoten: rit met hindernis­sen voor ambulance na spoedmel­ding

Dwars over het parcours van de Eemloop en over de markt in de Kerkstraat: een met spoed opgeroepen ambulance haalde zaterdagmiddag in Bunschoten gevaarlijke manoeuvres uit om hulp te kunnen verlenen. Het liep weliswaar goed af.