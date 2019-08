Van den Tweel betaalde 14 miljoen voor winkelcentrum Oosterpoort in Nijkerk

column Ik ben goedge­bipst

7:50 Welke vrouw is honderd procent tevreden met zichzelf? Ik heb haar nog niet ontmoet. Wat ik wel zag in deze krant: big booty beauties. Ja, dat allitereert lekker. Maar het is ook heel lekker. Deze vrouwen zijn vol van zichzelf, maar dan in de beste zin van het woord. Ze omarmen hun schoonheid en poseren pontificaal met hun derrière voor de foto.