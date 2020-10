Van model op de catwalk naar coronateststraat: Sharon, Sam en Danique zijn 3 van de 1000 nieuwe GGD-medewerkers

Forse stijging aantal coronabe­smet­tin­gen in de regio, grootste stijging in Soest

13 oktober In de regio Amersfoort is de afgelopen twee weken het aantal besmettingen met het coronavirus fors gestegen: van 631 naar 1696. Van de getroffen inwoners belandden tussen 30 september en 13 oktober er 12 in het ziekenhuis. In deze periode deden zich in de regio twee sterfgevallen voor.