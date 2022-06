Van naakte, zwangere vrouw tot verwarde man met mes: boa Marinus (54) voelt zich beter mét wapen

Pesten? Danique (11) weet er alles van en schreef er samen met haar buurman van 78 een boek over

Danique van Koerten (11) woont sinds een halfjaar in Leusden. Ze heeft het erg naar haar zin op haar nieuwe school. Want ze wordt hier niet meer gepest, zoals vroeger in Harderwijk. Ze kan een boek vullen met haar ervaringen. Dat besloot ze dan ook te doen, samen met haar buurtgenoot Ernst Pels (78).

10 juni