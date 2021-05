Van Rochelle (1999) tot Maan (2021): verloskundige Lotte bracht al duizend baby’s ter wereld

178 boerderij­en en huizen werden platge­brand voor evacuatie van Amersfoort en Hoogland

5 mei Op 10 mei 1940 moet de bevolking van Amersfoort en Hoogland evacueren. Om een schootsveld te creëren in het gevecht met de Duitsers, wordt een groot aantal boerderijen en huizen in de as gelegd. Achteraf blijken alle inspanningen en leed overbodig. Slot van een serie over de oorlog.