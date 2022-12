Van Snelle en Bizzy tot Di-rect: deze (wereld)sterren komen naar het Glazen Huis in Amersfoort

Op de foto gezet worden door een voormalig deelnemer van Het perfecte plaatje, lachen met Andy van der Meijde en/of meezingen met Snelle, Di-rect, Meau, S10 of Bizzy. De organisatie van 3FM Serious Request heeft de line-up bekend gemaakt voor Het Glazen Huis, die van 18 tot en met 24 december in Amersfoort staat.