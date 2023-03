Vanuit dit Amersfoortse huis kijk je vrij uit op de natuur, maar zie je ook de borden van fastfoodketens

Baarnse Sal Meijer (18) debuteert op het NK stayeren: ‘Dagelijks maak ik 150 extra kilometers op de fiets’

Sal Meijer uit Baarn debuteerde dinsdag op zijn 18de tussen de grote meneren op het Nederland kampioenschap stayeren in Sportpaleis Alkmaar. Ondanks snelheden van 75 kilometer per uur bleef hij buiten het bereik van het podium. „Het stayeren is een geweldige sport, omdat het tempo zo hoog ligt.”