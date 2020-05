Vat lekt zure vloeistof: spelende kinderen in Soest lopen irritatie op

Dat gebeurde bij de opvang op het terrein van voetbalvereniging SEC aan de Bosstraat. De brandweer heeft het vat uit een ruimte gehaald en ontdekte dat er op de bodem een laagje zuur in zat. De kinderen hebben hun handen gewassen en hebben daarna nergens last gehad, zegt Zippies-directeur Lauret Uyland. Het verhaal dat rondgaat dat kinderen blaren zouden hebben opgelopen kenschetst ze als ‘enorm opgeblazen'. ,,Het was gelukkkig een heel licht zuur en kinderen hebben het alleen op hun vingers gehad.‘’

Dop

Het vat stond in een opslagruimte. Volgens Anthony Klarenbeek, voorzitter bij SEC, stond het vat naast een aantal gelijkende vaten die door de bso als spelmateriaal worden gebruikt. Het vat met het zuur had echter een andere kleur dop dan de rest. Hoe dat vat daar terecht is gekomen weten noch de kinderopvang noch SEC. ,,Het was daar kennelijk door iemand gedumpt.‘’