Vat met zoutzuur ingeleverd bij milieustraat Barneveld, omgeving ontruimd

Lil’ Kleine, Ronnie Flex, Boef? Dit is Raymond! Hij timmert ondanks beperking hard aan zijn carrière

Raymond van Dalsem timmert al jaren aan de weg in de muziekbusiness. Op zijn eigen manier. Want de licht verstandelijke beperking die hij heeft, houdt hem niet tegen. En nu is ‘ie genomineerd voor een Special Media Award, zeg maar de Grammy's, Oscars en Best Social Awards in één voor mediamakers met een verstandelijke beperking.

28 oktober