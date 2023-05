Vathorst op de kaart zetten, dat is het doel van het grachtenconcert: ‘We maken er een echt festival van’

Smikkelen op eerste foodtruck­fes­ti­val in Vathorst: ‘Nog nooit zóveel mensen gezien op regenachti­ge dag’

De ene keer stroomde de regen met bakken uit de lucht, op een ander moment brak de voorjaarszon even door het wolkendek. Lekkerbekken kunnen dit weekend volop genieten bij foodtruckfestival Hoppaaa!, voor de eerste keer in het Kaipark in Amersfoort. Er is veel enthousiasme. ,,Zoiets mag vaker in Amersfoort-Noord.”