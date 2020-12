Veel banen gaan verloren, maar in deze sectoren liggen juist kansen: ‘Zelfs zestigers komen weer aan de bak’

Felle lantaarn­paal voor zijn flat brengt getergde Jan (86) terug naar de Japanse bezetting

29 december De 86-jarige Jan Tienergo had de publiciteit liever niet gezocht. Want hij koestert zijn rustige oude dag in seniorencomplex De Eemgaarde in Amersfoort. Maar van genieten is geen sprake meer, sinds hij in de clinch ligt met de verhuurder. De felle buitenverlichting is het struikelblok. Het brengt hem terug naar de Japanse bezetting van 1945.