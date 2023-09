Veel is veranderd in de Nieuwstraat: zo zag het er vroeger uit

Ruzie tussen landelijke kopstukken van Partij voor de Dieren raakt ook de regio: ‘Dit is karakter­moord’

In de storm aan kritiek die sinds dit weekend in en rond de partij woedt, blijven de fractie in de Provinciale Staten en de gemeenteraad van Amersfoort achter voorvrouw Esther Ouwehand staan. Wat de gevolgen zullen zijn als Ouwehand als lijsttrekker daadwerkelijk aan de kant wordt gezet, is nog niet duidelijk.