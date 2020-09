Veel jongeren in Nijkerkerveen besmet met coronavirus, feest door politie beëindigd

Burgemees­ter Bolsius mogelijk langer geïsoleerd na klachten echtgenote: ‘Bij een positieve test keert hij nog niet terug’

24 september Het is onzeker wanneer de in quarantaine verblijvende burgemeester van Amersfoort Lucas Bolsius zijn publieke taken kan hervatten. Nadat eerder deze maand bij een van zijn kinderen corona werd vastgesteld, heeft nu ook de echtgenote van Bolsius klachten. Als de test uitwijst dat ze positief is, gaat ook voor de burgemeester een nieuwe afzonderingsperiode in van twee weken.