Veel overlast, maar ook wat minder auto's: dít zijn de gevolgen van twee jaar deelvervoer in Amersfoort

Het is nog maar twee jaar geleden dat Amersfoort voor het eerst kennis maakte met deelscooters. Sinds november 2020 groeide het aanbod aanvankelijk flink. Maar inmiddels is grootste aanbieder Go Sharing alweer vertrokken. Dit omdat het huidige systeem volgens het bedrijf onrendabel is. Oorzaak: te weinig gebruik en veel vandalisme. Andere aanbieders zoals Check en Dott bieden nog wél deelscooters en -fietsen aan.

,,Deelfietsen en deelscooters zijn een nieuw fenomeen in de stad, en de markt is volop in ontwikkeling”, schrijft verkeerswethouder Tyas Bijlholt in een brief aan de gemeenteraad. ,,We hebben de afgelopen twee jaar dan ook de nodige leerervaring opgedaan, die van belang is voor de mobiliteitstransitie die nodig is op de langere termijn (Amersfoort wil autoverkeer in de stad terugdringen vanwege milieu en leefbaarheid, red.).”