Veelvuldig bankpasfraudepleger (21) voor de rechter nadat man uit Leusden op tijd aan de bel trok

DE KWESTIE Wat vindt u: geen padelbanen meer bij woonwijken, of moeten omwonenden er maar aan wennen?

Pakweg tien jaar geleden had nog niemand ervan gehoord, maar inmiddels is het hard op weg om een ware volkssport te worden: padel. De banen schieten als paddestoelen uit de grond, en zorgen bij omwonenden voor slapeloze nachten. Want dat gepok-pok-pok... dat gaat door merg en been. De banen moeten dan ook weg, vinden zij. Maar wat vindt u? Onderaan dit artikel kunt u uw reactie achterlaten.