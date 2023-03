Veensche Boys: acht goals, gooien sneeuwbal kost ‘geel’: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

indebuurt.nl Girlpower: 13 x deze Amersfoort­se zaken worden gerund door vrouwen

Who run the world? Girls! In Amersfoort staan een aantal gezellige en succesvolle zaken gerund door vrouwen! Dit is geen totaaloverzicht van alle zaken met eigenaresses, maar een lijstje ter inspiratie. Dit artikel werd geschreven en gepubliceerd op indebuurt.nl op de internationale vrouwendag op 8 maart.