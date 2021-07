Veilig Verkeer Nederland vindt buggy’s in het verkeer levensgevaarlijk: ‘Pubers voelen zich de koning’

CIJFERS Pas op! Er worden steeds meer elektri­sche fietsen gejat (en vooral hier in onze regio is het raak)

19 juli Fietsendieven verkiezen steeds vaker de e-bike boven de ‘gewone’ fiets, blijkt uit een analyse van politiecijfers door de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal. In onze regio zijn vooral e-bike eigenaren in Baarn de pineut. In deze gemeente werd in 2021 al 17 keer aangifte gedaan van een gestolen elektrische fiets.