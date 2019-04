VeluweZegel: postzegel met een sociaal tintje

Het bedrijf Inclusief Gresbo uit Nijkerk heeft de VeluweZegel geïntroduceerd, een postzegel die gebruikt kan worden in het hele land. Het is een zegel met een lokaal en sociaal tintje.

Inclusief Gresbo is een bedrijf dat werk biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Steef van den Berg, interim salesmanager bij het bedrijf: ,,Wij laten onze werknemers al jarenlang post bezorgen in de regio en besloten om een eigen postzegel te ontwikkelen. Hiermee kunnen bedrijven hun post laten bezorgen over de hele Veluwe door de medewerkers van ons bedrijf.’’

Supermarkten

Er zijn diverse inleverpunten waar post met de VeluweZegel in gestopt kan worden, zoals een aantal lokale supermarkten. Van den Berg: ,,Er zitten diverse voordelen aan de VeluweZegel. Een bedrijf kan hierdoor maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Daarnaast kunnen ze btw van hun kosten aftrekken. We hebben diverse inleverpunten die ook blij zijn met de VeluweZegel doordat zij meer mensen in hun winkel krijgen die niet alleen hun post komen inleveren maar ook gelijk boodschappen komen doen.’’

Toren

Met de introductie van de VeluweZegel hoopt Van den Berg het bestaande netwerk van Inclusief Gresbo uit te breiden. De particuliere markt wordt geprikkeld door afbeeldingen te gebruiken van bekende plekken in een dorp of stad. In Nijkerk wordt de toren van de Catharinakerk als afbeelding gebruikt. ,,Ik merk, als ik over Nijkerk praat met klanten uit Nijkerk dat de toren altijd terugkomt in de gesprekken. Mensen zijn apetrots op de toren omdat ze een paar jaar geleden werd uitgeroepen tot mooiste toren van Nederland.’’