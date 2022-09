V&D-pand in Amersfoort komt weer tot leven: ‘Maar sfeer van oude warenhuis is er helaas niet meer’

Nijkerkers hebben moeite met afvalschei­ding, zo blijkt uit sorteer­proef: wat hoort nou waarin thuis?

De afvalscheiding in Nijkerk laat te wensen over. Een kwart van de pmd (plastic en metalen verpakkingen) is vervuild met ander materiaal. Daarnaast bevat het restafval in minicontainers en tariefzakken rond de 30 procent gft. Dit blijkt uit een sorteerproef van de gemeente.

21 september