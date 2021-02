Verbazing over fel protest tegen bouwplan rond kerk in Voorthuizen: ‘Het bos staat er verwaarloosd bij’

Het verzet tegen het bouwen van woningen in de Pastorietuin in Voorthuizen is helemaal niet nodig, want met dit plan gaan het bos en de omgeving er juist op vooruit. Dat zeggen directeur André van Bekkum van het Amersfoortse bouwbedrijf Van Bekkum en projectontwikkelaar Corstiaan van Meijeren.

Een comité van omwonenden, gesteund door drie erfgoedorganisaties, de verenigingen Oud Voorthuizen en Oud Barneveld en de Bomenstichting vinden dat het gebied rond de hervormde pastorie tussen Kerkstraat en Rembrandtstraat onaangetast moet blijven. Nieuwbouw past daar niet vinden ze, mede omdat het Pastoriebos kleiner wordt.

Van Bekkum en Van Meijeren begrijpen de ophef niet. ,,We hebben het over een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling voor het dorp Voorthuizen, waarbij we respectvol rekening houden met omgeving, mens en dier’’, zegt Van Meijeren. ,,Wij voldoen aan alle spelregels’’, voegt Van Bekkum eraan toe.

De situatie is als volgt: Van Bekkum is al sinds 2009 bezig om daar 25 betaalbare en toekomstbestendige (zorg)woningen voor senioren te ontwikkelen. Die moeten komen rond kerkelijk centrum ’t Kerkheem. Restauratie van het groen daarachter is het doel. Met name de verwilderde, monumentale pastorietuin aan de Jan Steenstraat kan in oude luister worden hersteld, stelt Van Bekkum.

Tegen

In de afgelopen jaren is intensief overleg gevoerd tussen landschapsarchitecten, bouwkundig architecten, diverse adviseurs, de planontwikkelaar, de kerk en de gemeente, vertelt hij. Er is een groot aantal onderzoeken uitgevoerd naar flora en fauna, ecologie, waterhuishouding, brandveiligheid en parkeerbehoefte. Ook zijn er diverse natuur- en bomeninventarisaties gedaan. En nu, jaren later, buitelen de protesten over elkaar heen. ,,Het wordt gebracht alsof de hele wereld tegen het project is’’, zegt Van Bekkum.

Volledig scherm Schets van de nieuwbouw in het Pastoriebos met links vooraan de pastorie. © Van Bekkum bv

Hij wijst op de belangrijke waarden die de Pastorietuin toevoegt aan deze centrale plek in Voorthuizen. ,,De monumentale kerk komt in de plannen beter tot haar recht, de ruimte eromheen krijgt een fraaiere pleinvorm. Bovendien behoudt de pastorie haar vrije ligging.’’

Dode dennen

Van Bekkum vervolgt: ,,De bezwaarmakers maken zich in lovende bewoordingen hard voor behoud van het bos, maar een aanzienlijk deel daarvan bestaat uit dennen die geen levensverwachting meer hebben of al dood zijn. Een boomdeskundige heeft dat vastgesteld. Het bos staat er verwaarloosd bij en bovendien is het er vanwege vallende, dode takken onveilig voor wandelaars. Dus we gaan bomen kappen, maar de goede bomen zijn ingepast in het plan.’’

Quote Het bos staat er verwaar­loosd bij en bovendien is het er vanwege vallende, dode takken onveilig voor wandelaars. André van Bekkum, Bouwbedrijf

Een ander heikel punt is het bebouwen van een klein deel van de monumentale pastorietuin. Van Meijeren: ,,Al in 2013 stond in de schriftelijke toezegging van de gemeente aan ons dat de pastorietuin monumentaal is, maar dat dat niet opweegt tegen een kwaliteitsverbetering van het gebied.’’ Van Bekkum: ,,Vervolgens heeft er jarenlang geen haan naar gekraaid. Waar waren al die erfgoedclubs, die er nu bij worden gehaald, in die tijd? We voerden in die periode heel constructieve gesprekken met potentiële bewoners uit het dorp. Zij zien ook in dat het gebied altijd verandering heeft doorgemaakt.’’

Uit ervaring weet Van Bekkum dat veranderingen uiteindelijk omarmd worden, zelfs door eerdere bezwaarmakers. ,,Als de Pastorietuin gerealiseerd wordt, dan is er niemand meer die het aan de kant zou willen schoffelen om er een dennenbosje van te maken.’’

Het buurtcomité noemt het verhaal een voorbeeld van ‘een kat in het nauw maakt rare sprongen‘ en een wanhoopsoffensief.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.