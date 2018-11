Verbod op oppompen water opnieuw verlengd

update 6-jarig kind gewond bij aanrijding in Scherpen­zeel

16:56 Een 6-jarig jongetje is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding door een auto op de Gelderse Roos in Scherpenzeel. Het kind is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, maar volgens een woordvoerster Jacqueline Rustidge verkeert hij niet in levensgevaar.