Verbod voor het opkopen van huizen tot 343.000 euro in Amersfoort: beleggers buitenspel gezet

De Amersfoortse politiek wil met deze opkoopbescherming starters op de woningmarkt beschermen tegen investeerders die in sommige wijken massaal goedkope woningen opkopen. Het AD onthulde vorig jaar dat in 2020 in het stadscentrum van Amersfoort 40 procent van de verkochte woningen naar investeerders gingen. In andere wijken zoals het Soesterkwartier, De Koppel en het Bergkwartier ging het om 15 tot 25 procent. Vooral starterswoningen zijn populair, want die leveren beleggers het meeste rendement op.