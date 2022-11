Verbouwing nieuw gemeentehuis Nijkerk loopt vertraging op: stijgen de kosten straks nóg meer?

Yasin (39) vrijgespro­ken van autobrand­stich­ting in Amersfoort: te weinig bewijs

Yasin C. (39), die verdacht werd van het veroorzaken van een autobrand op het Tannhauserplein in Amersfoort, is woensdagmiddag vrijgesproken door de rechtbank Midden-Nederland. Zowel de oorzaak van de brand als de rol van Yasin wordt door de rechtbank in twijfel getrokken.

23 november