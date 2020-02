Verdachte brief bij bedrijf in Leusden, afdeling ontruimd

De Explosieven Opruimingsdienst doet onderzoek naar een verdachte brief bij Unisys Payment Services & Solutions aan de Storkstraat in Leusden, een bedrijf dat onder meer betalingsverkeer voor banken verzorgt. Of het om een bombrief gaat, is niet bekend.

De afdeling waar het poststuk is gevonden, is ontruimd. Welke afdeling dat is, is op dit moment nog niet duidelijk. Overige medewerkers mogen van de politie in het pand aanwezig blijven. Zij doen er het zwijgen toe. Naast de Explosieven Opruimingsdienst is inmiddels ook de brandweer en een ambulance gearriveerd. Uit voorzorg, aldus de politie.

Woensdag ontploften twee bombrieven: een in Amsterdam, bij een postsorteercentrum van ABN Amro in Sloterdijk, en een in Kerkrade. Niemand raakte gewond. In januari werden meerdere bombrieven aangetroffen op meerdere locaties in het land.

In Kerkrade ontplofte een poststuk bij een postsorteerbedrijf van Ricoh. Eerder op de dag ontplofte in Sloterdijk een bombrief in een postsorteercentrum van ABN Amro.

Even voor 08.00 uur woensdagochtend maakte een medewerker van het postsorteercentrum een brief open, die eerst begon te sissen en vervolgens met een lichte knal tot ontploffing kwam. Een woordvoerder van de politie zegt dat getuigen het vergeleken met de knal van een rotje. ,,Maar ook daar kun je je flink aan bezeren,” legt hij uit. De medewerker heeft volgens de politie ‘adequaat gehandeld’, door de brief direct op de grond te gooien.

Volledig scherm De nieuwe bombrief. Of in Leusden ook een bombrief is aangetroffen, is nog niet bekend. © Politie De politie verspreidde gisteren een foto van de nieuwste bombrieven. De foto is bedoeld om mogelijke nieuwe doelwitten te waarschuwen. De brieven die gisterochtend kleine explosies veroorzaakten bij twee bedrijven in Amsterdam en Kerkrade, hadden deze keer niet het Centraal Invorderings Bureau uit Rotterdam als afzender.



Vorige maand werden ook al op verschillende adressen in Nederland bombrieven verstuurd. Er werd onder andere een brief bezorgd bij een Utrechtse makelaar.