Verdrietig nieuws: drie jonge wolven in Dierenpark Amersfoort in laten slapen

Advocaten en arrestan­ten staan bloot aan coronage­vaar op politiebu­reau Amersfoort

7:08 De advocatuur in Amersfoort is boos over de slechte bescherming voor advocaten en arrestanten op het plaatselijke politiebureau. De strafpleiters zitten bij verhoren zonder plexiglazen tussenwand op nog geen 1,5 meter van hun cliënten. Volgens verontwaardigde advocaten doen ondertussen de ondervragers van de politie hun werk wel beschermd.