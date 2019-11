Verhuizing stadhuis Nijkerk naar Rabobankpand gaat door

De verhuizing van het stadhuis van Nijkerk naar de Rabobank in de wijk Corlaer gaat door. In de gemeenteraad heeft niemand zich tegen dit plan gekeerd. Er komt 5 miljoen euro op tafel voor de aankoop en 3 miljoen euro voor de renovatie die twee jaar gaat duren.

Als de gemeenteraad na het debat van donderdagavond over deze kwestie op 21 november definitief een besluit neemt, komt er een eind aan elf jaar discussie over een nieuw stadhuis. In 2008 kwamen al de eerste ontwerpen op tafel.

De verkoop van de Rabobank bleek een buitenkansje om het probleem snel op te lossen. Groot voordeel is, vindt de gemeenteraad, dat het pand voor Hoevelakers en Nijkerkerveners veel beter bereikbaar is dan wanneer het in de binnenstad zou blijven. Bovendien is het pand energiezuinig met energielabel A en staat het op een ‘mooie zichtlocatie‘ zoals CDA-raadslid Joop van Ruler dat zei. Enig nadeel is dat het gebouw over 25 jaar afgeschreven is, terwijl nieuwbouw voor 40 jaar gaat.

Het stadhuis aan het Kolkplein dateert van 1970 en werd tegen het oude stadhuis uit 1744 aangeplakt. Het werd uitgebreid in 1994. De afgelopen jaren is veel gediscussieerd over een nieuw stadhuis aan de naastgelegen Havenkom, in combinatie met woningen, tot Huis van de Stad. Dat plan dreigde op de lange baan te komen door bezwaren van de naastgelegen veevoedercombinatie ABZ Diervoeding.

Trekpleister