Verhuurder wil dementerende moeder (74) van verdachte drugshandel tóch haar huis uit zetten

Bliksemin­slag en omvallende bomen: ook regio Amersfoort geteisterd door storm

7:58 Op meerdere plekken in de regio Amersfoort heeft de storm van gisteravond schade aangericht. Zo viel er in Woudenberg een boom op een woning en viel een flinke wilgenboom op een serie auto’s in Nijkerk.