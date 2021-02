Verkeer hele dag nog ontregeld op A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort door grote asfaltgaten

Schaats­koorts stijgt op de ijsbaan aan de Rubens­straat in Amersfoort: ‘Dinsdag open? Dikke kans!’

7 februari Kunnen we voor het eerst sinds jaren weer eens schaatsen op de ijsbaan aan de Rubensstraat in het Amersfoortse Vermeerkwartier? Volgens het bestuur lijkt het er sterk op. ‘Maandag is nog onzeker, maar dinsdag kunnen we naar verwachting wel los!’